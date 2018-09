Rugby, Pro14 2018-2019: Ospreys-Treviso 27-10. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Benetton

Seconda sconfitta consecutiva per il Benetton Treviso nel Pro 14 di rugby, che viene battuto per 27-10 a Swansea dalla formazione gallese degli Ospreys nel match valido per la quarta giornata: i trevigiani questa volta non portano a casa nessun punto. Vittoria da quattro punti per i gallesi, che marcano tre mete.

Nel primo tempo, dopo due calci guadagnati dal Benetton ma falliti da Rizzi, padroni di casa avanti al 12′ con un piazzato un po’ fortunoso di Sam Davies, la cui conclusione colpisce il palo interno ed entra, portando sul 3-0 gli Ospreys. Al 23′ finalmente Rizzi centra i pali su un piazzato in zona centrale dentro i 22 avversari. Al 33′ però vanno nuovamente in vantaggio i gallesi, con la meta di Evans trasformata da Sam Davies, che porta lo score sul 10-3, con il quale si va al riposo.

Nella ripresa i padroni di casa vanno subito in meta con Morgan, ma il direttore di gara, lo scozzese Adamson, dopo il consulto con il TMO, annulla per in avanti. Al 44′ però gli avversari passano con Tipuric, Sam Davies trasforma, e a tutto ciò si aggiunge il giallo a Sperandio per placcaggio al collo. Al 50′ però lo stesso Tipuric rimedia un giallo, riportando in parità il numero di giocatori in campo. Al 54′ il Benetton rientra in gara grazie alla meta di Steyn trasformata da Mc Kinley, ma gli avversari al 58′ si riportano oltre la distanza di break con il piazzato di Sam Davies. Partita chiusa al minuto 72, con Sam Davies che va in meta e trasforma per il 27-10 finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport Alfio Guarise

roberto.santangelo@oasport.it