Rugby, Pro14 2018-2019: le Zebre cercano di mantenere l’imbattibilità interna stagionale

Domani, sabato 29 settembre alle ore 16, nella sfida valida per la quinta giornata del Pro14 di rugby che andrà in scena allo stadio Lanfranchi di Parma, le Zebre ospiteranno i gallesi degli Ospreys: i padroni di casa sono quarti nella Conference A con 10 punti, mentre gli ospiti sono secondi, nel medesimo raggruppamento, a quota 13.

Dopo la sconfitta patita la scorsa settimana, le Zebre dunque sono chiamate al riscatto per non perdere quanto di buono fatto in questo avvio di stagione già molto soddisfacente, soprattutto in casa, per la franchigia italiana, che bene si sta comportando nell’ex torneo celtico.

Quattro i cambi nel XV delle Zebre rispetto all’ultima uscita: il figiano Tauyavuca rimpiazza Biagi, mentre partiranno dal primo minuto anche Palazzani, Boni e Di Giulio, mentre l’estremo Padovani festeggia i 60 caps in bianconero. In panchina prima chiamata per Samuele Ortis, seconda per Leonard Krumov.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Zebre: 15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello (cap), 11 Gabriele Di Giulio, 10 Carlo Canna, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Giovanni Licata, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 Apisai Tauyavuca, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti. A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosué Zilocchi, 19 Leonard Krumov, 20 Samuele Ortis, 21 Marcello Violi, 22 Francois Brummer, 23 Giulio Bisegni. All.: Michael Bradley.

Ospreys: Evans D., North, Thomas, Watkin, Morgan, Davies S., Davies A.; King, Tipuric (cap), Lydiate, Beard, Davies B., Fia, Otten, Smith. A disposizione: Baldwin, Jones, Botha, Cracknell, Cross, Habberfield, Hook, Allen. All.:Clarke.













Foto: LPS/Ettore Griffoni

