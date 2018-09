Rugby, Pro14 2018-2019: Benetton Treviso ad Edimburgo per chiudere con una vittoria il trittico di trasferte

Andrà in scena domani, venerdì 28 settembre alle ore 20.35 al Murrayfield Stadium di Edimburgo la sfida tra i padroni di casa, guidati da Richard Cockerill, ed il Benetton Treviso, valida per la quinta giornata del Pro14 di rugby. Gli scozzesi sono ultimi nella Conference B con 6 punti, mentre gli ospiti sono quarti nella medesima Conference a quota 9.

Si tratta dell’ultima di tre trasferte consecutive per la franchigia italiana, che vuole riscattarsi dopo le sconfitte patite nelle ultime due uscite contro gli Scarlets e gli Ospreys. Treviso ha giocato lontano da casa per tre volte di fila su propria richiesta, per i lavori all’impianto di Monigo.

Nel XV di partenza trevigiano Luca Bigi festeggia 50 caps, mentre la seconda linea sarà formata ca Marco Fuser e capitan Dean Budd. Robert Barbieri sarà il numero 8, mentre la mediana sarà affare di Dewaldt Duvenage e Tommaso Allan, infine l’estremo sarà Jayden Hayward

Di seguito la formazione di Treviso:

Benetton: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Tommaso Iannone, 12 Luca Morisi, 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Robert Barbieri, 7 Marco Barbini, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd (C), 4 Marco Fuser, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Cherif Traore. A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Derrick Appiah, 18 Simone Ferrari, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Lazzaroni, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Ignacio Brex. Allenatore: Kieran Crowley.

#EDIvBEN – Ecco i vostri Leoni che domani sera scenderanno in campo per affrontare l’ @EdinburghRugby nel 5º round di Guinness @PRO14Official

Gara in diretta @DAZN_IT pic.twitter.com/v7ZroXk977 — Benetton Rugby 🦁 (@BenettonRugby) September 27, 2018













Foto: LivePhotoSport Alfio Guarise

