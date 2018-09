Rugby, Guinness Pro 14 2019: terzo appuntamento per le Zebre che ospitano il Cardiff Blues

Terzo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019, sabato casalingo e in prima serata per quanto riguarda le Zebre che allo Stadio Sergio Lanfranchi ospitano i gallesi del Cardiff Blues nel match in programma alle 20.35. Sfida già importante per la banda di Michael Bradley che deve riscattare la sconfitta subita settimana scorsa a Connacht.

Inizio di stagione comunque incoraggiante per la franchigia tricolore, che all’esordio ha ottenuto la vittoria proprio in casa con i Southern Kings. Il fattore Lanfranchi è assolutamente da sfruttare, il pubblico dà come di consueto una spinta in più al XV italiano. Successo che appare alla portata anche domani sera, con i padroni di casa sulla carta leggermente favoriti: i gallesi del Cardiff infatti hanno iniziato questo Pro 14 tutt’altro che alla grande, con due sconfitte nelle prime due uscite, entrambe di misura, con Leinster e Benetton Treviso.

XV comunque di assoluto livello quello gallese, da non sottovalutare (la sconfitta a Treviso è arrivata proprio agli sgoccioli, sul fischio finale). Giocatori di spicco presenti come l’apertura Evans. Per le Zebre ovviamente assente l’infortunato Minozzi. Danno fiducia le parole di Conor O’Shea, ct della nazionale, alla recente conferenza stampa di presentazione del neonato Top12: “Sulle Zebre resto fiducioso nonostante la sconfitta col Connacht: sappiamo che dovranno passare da un percorso più lungo creando anche una cultura che non avevano nella loro storia recente e che necessita di qualche step in più, ma resto convinto del fatto che possano fare bene. Alle porte hanno una partita fondamentale”.













Foto: LPS/Ettore Griffoni