Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: arriva la seconda sconfitta per le Zebre, i Dragons vincono 16-5

Seconda sconfitta in quattro incontri per le Zebre nel Guinness Pro 14 2018-2019 di rugby. La franchigia azzurra è stata battuta in trasferta per 16-5 al Rodney Parade di Newport dai padroni di casa dei Dragons. Performance tutt’altro che eccezionale per la banda di Bradley che oggi non ha proprio convinto rispetto alle ultime uscite.

Zebre che restano in partita solo nel primo tempo. Apre le marcature Robson, prima con un calcio piazzato e poi con la meta al 15′. Risponde bene però Bellini, che al 22′ accorcia le distanze. Gli azzurri provano a difendersi, per provare a tenere il match aperto fino alla ripresa, ma proprio allo scadere Howells trova la meta del 13-5 (da sottolineare un Robson tutt’altro che perfetto al piede). Le Zebre provano a ripartire forte, ma i padroni di casa chiudono virtualmente il match con il calcio di Williams. Poche emozioni sul finale, è 16-5.

Dragons-Zebre 16-5

Dragons: 15 Jordan Williams, 14 Dafydd Howells, 13 Adam Warren, 12 Jack Dixon, 11 Jared Rosser, 10 Arwel Robson, 9 Rhodri Williams; 1 Brok Harris, 2 Elliot Dee, 3 Lloyd Fairbrother, 4 Rynard Landman, 5 Cory Hill (C), 6 Aaron Wainwright, 7 Ollie Griffiths, 8 Ross Moriarty;

A disposizione: 16 Richard Hibbard, 17 Ryan Bevington, 18 Aaron Jarvis, 19 Brandon Nansen, 20 Nic Cudd,21 Tavis Knoyle, 22 Josh Lewis, 23 Jarryd Sage;

mete: Robson (15′), Howells (40′);

punizioni: Robson (5′), J. Williams (44′);

Zebre: 15 Francois Brummer, 14 Mattia Bellini, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello (C), 11 Edoardo Padovani, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Giovanni Licata, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 George Biagi, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti;

A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosué Zilocchi, 19 Apisai Tauyavuca, 20 Matu Tevi, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Boni, 23 Gabriele Di Giulio;

Foto: Griffoni