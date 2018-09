Softball, Intergirone Serie A1: Bollate e Bussolengo ai playoff, lotta serrata nei due gironi

Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’intergirone della Serie A1 di softball 2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate ai playoff per lo scudetto: Bollate e Bussolengo, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore.

Bollate-Castellana

Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, contro Bussolengo. Nella prima gara, il primo inning è già decisivo con 4 punti delle padrone di casa, di cui un paio molto belli propiziati da una valida all’esterno destro di Lara Cecchetti. Amanda Fama arrotonda ancora il punteggio con un fuoricampo, mentre a firmare il definitivo 6-0 è Fumagalli spinta da Buila. Non cambia granché nella seconda partita, tranne il risultato, stavolta contenuto entro i termini di un 3-0 arrivato con Juarez grande protagonista: è lei a portare a casa i primi due punti con un singolo più errore e a segnare poi il terzo su lancio pazzo di Cernecca.

Caronno-Bussolengo

Bussolengo risponde a Bollate per le rime, anche se fatica tantissimo soprattutto nel primo match contro Caronno, che si trascina all’extra inning dopo che a un triplo di Fabrizia Marrone ha risposto un singolo al centro di Michelle Floyd. Nell’ottava ripresa, con Elisa De Trombetti e la già citata Marrone in seconda e terza base, ci pensa Nerissa Myers a far segnare loro i punti del 3-1. Distacco invariato, ma punteggio diverso, nella seconda gara: Bussolengo vince 2-0 coi punti realizzati da Myers via fuoricampo e da Sara Cianfriglia via battuta di Soldi dopo aver piazzato un triplo.

Forlì-Nuoro

Sfida pressoché impari, quella in terra emiliana: Forlì vince il primo incontro trovando un grande quinto inning. Già sull’1-0 con punto di Piancastelli su doppio di Ricchi, le padrone di casa allungano con RBI e segnatura su errore di Aldrete, altro RBI di Onofri e poi punto di Laghi. C’è poi spazio per il definitivo 6-0 su fuoricampo di Jazmyn Jackson. La storia, se possibile, si fa ancor più breve nel secondo match, terminato per 10-0 e dopo sole quattro riprese, stante la manifesta superiorità forlivese con annessi otto punti in un singolo inning, il terzo. Si segnala il primo fuoricampo nel campionato italiano per Erika Piancastelli.

Montegranaro-Saronno

Anche in questa seconda giornata c’è una sfida monca causa maltempo: la sgradita palma tocca a Montegranaro-Saronno, di cui non si è potuta disputare la seconda partita. Nella prima, Saronno aveva dominato vincendo per 1-7 facendosi più cinica rispetto alle padrone di casa, che pure avevano fatto segnare una valida in più (8 contro 7). A passare dalle valide ai punti sono però le ospiti, trascinate dalle ottime prestazioni di Valeria Bettinsoli e di Camilla Pellegrino.

Parma-Sestese

Parma è ultima nel girone A, ma ciò non le impedisce, in casa, di mettere seriamente paura alla Sestese, che nel girone B si gioca il terzo posto con Pianoro. Nella prima partita si deve andare all’extra inning, deciso da un lancio pazzo su cui è andata a segno Laura Signoriello per il decisivo 1-2. La seconda gara vede la Sestese risolvere tutto nel quarto inning, in cui segna tre punti con Cohen, Fabbri e Carletti. Il punto emiliano arriva con una combinazione di triplo e lancio pazzo che favorisce Melissa Mazzoni: finisce 1-3.

Collecchio-Pianoro

Completa la sequenza di doppie vittorie nella giornata ciò che Pianoro fa a Collecchio, con due successi esterni uno molto più faticoso dell’altro. Nella prima sfida c’è uno 0-3 che ha il suo principio nel doppio di Casella che porta a segno Brandi e Haeger e il suo termine in un errore difensivo delle padrone di casa sfruttato da Corsello. Nel secondo match c’è invece bisogno di un inning in più, perché le due squadre arrivano al settimo sul 3 pari. Un errore della difesa di Collecchio e due RBI di Alisea Minardi risultano decisivi in favore di Pianoro, che nella parte bassa della ripresa extra concede il punto alla sola Logan Moreland per il 4-6 finale.

CLASSIFICA GIRONE A

1. MKF Bollate 23-1 (.958) – qualificata per i playoff

2. Rheavendors Caronno 15-8 (.652)

3. Collecchio Softball 12-12 (.500)

4. Saronno Softball 8-15 (.348)

5. Banco di Sardegna Nuoro Softball 6-18 (.250)

6. Taurus – Donati Gomme – Old Parma B.S.C. 4-20 (.167)

CLASSIFICA GIRONE B

1. Specchiasol Bussolengo 21-3 (.875) – qualificata per i playoff

2. Poderi dal Nespoli SC Forlì 17-7 (.708)

3. Tecnolaser Europa Pianoro 11-13 (.458)

3. ASD Sestese S.C. 11-13 (.458)

5. Metalco Thunders Castellana 8-15 (.348)

6. Guardolificio Diomedi Montegranaro 6-17 (.261)

Caronno, Saronno, Castellana e Montegranaro devono recuperare una partita













