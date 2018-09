Rugby a 7, Grand Prix 7s Rugby Europe Lodz 2018: tre sconfitte per l’Italia nella prima giornata

E’ iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia la quarta ed ultima tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: a Lodz, in Polonia, la nazionale azzurra di rugby a 7 ha perso tutti e tre gli incontri della fase a gironi, e, risultando la peggiore tra le ultime dei tre gironi, domani affronterà nelle semifinali per il nono posto la Polonia.

Nella prima sfida di giornata gli azzurri hanno ceduto il passo alla fortissima Irlanda per 7-19, ma le partite che sulla carta potevano essere portate a casa erano quelle contro il Portogallo (peraltro già sconfitto dagli azzurri in stagione), con i lusitani che si sono imposti per 7-19, e la Spagna, quando gli iberici invece hanno vinto per 12-24.

Domani, come detto, l’Italia sarà costretta a giocare per il nono posto, sfidando la Polonia in semifinale, mentre nell’altra gara del tabellone di consolazione si incontreranno Georgia e Galles. In caso di ulteriore sconfitta, gli azzurri saranno costretti alla gara per l’11° posto, per cercare di evitare l’ultima piazza.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIR

robertosantangelo@oasport.it