Real Madrid-Roma stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Ancora grande spettacolo per la Champions League di calcio 2018-2019, con l’Italia che è tornata ad avere quattro squadre alla fase a gironi. Oggi, mercoledì 19 settembre, andranno in scena le ultime otto partite della prima giornata, tra le quali c’è quella di Madrid, tra Real e Roma, valida per il Girone G, con inizio alle ore 21.00.

Ecco tornare in scena i campioni d’Europa, che dopo tre vittorie consecutive, puntano a migliorare un record già di per sé storico, cercando il quarto centro di fila, il primo dopo la fine dell’era griffata CR7. Oltretutto quest’anno la finale si giocherà proprio a Madrid, anche se nel nuovissimo stadio dell’Atletico, il Wanda Metropolitano.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su RaiPlay e SkyGo. Anche per questa sfida OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live. Di seguito il programma completo della gara della prima giornata della Champions League di calcio:

Mercoledì 19 settembre, ore 21.00

Real Madrid-Roma

diretta tv su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 252

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













