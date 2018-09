Rally Turchia 2018: Andreas Mikkelsen in testa dopo la prima prova speciale. Neuville 4°, attardato Ogier

Il norvegese Andreas Mikkelsen ha stampato il miglior tempo nella prima prova speciale del rally di Turchia 2018, decima prova del Mondiale WRC 2018. Il pilota della Hyundai i20 è stato l’unico a montare le gomme Michelin di mescola media, una scelta coraggiosa e che si è rivelata perfetta per le condizioni del tracciato turco. Mikkelsen ha dominato la prova, rifilando più di due secondi a tutti gli altri piloti, inclusi i contendenti al titolo iridato Neuville, Ogier e Tanak.

Dietro all’inarrivabile tempo dello scandinavo si sono classificati l’irlandese Craig Breen alla guida della Citroën C3 (a 2″5 dal leader) e lo scatenato estone Ott Tanak, reduce dalle vittorie in Svezia e Germania (2″8 da Mikkelsen) al volante della Toyota Yaris. Alle spalle del baltico si è piazzato il leader del campionato Thierry Neuville (Belgio), staccato di 3″1 dal fantastico tempo di Mikkelsen, il quale può essere soddisfatto visto che il suo rivale per il titolo Sebastien Ogier (Francia) ha commesso un errore in atterraggio da un salto ed è arrivato 14° a 7″5. Quinta posizione con lo stesso tempo del belga per Kajetanowicz, davanti al ceco Kopecky, leader del WRC2 e staccato di 3″4 dal primo riscontro cronometrico. Completano la top10 il finlandese Esapekka Lappi (3″5), il norvegese Mads Ostberg (3″9), il finnico Jari-Matti Latvala (4″0) ed il britannico Elfyn Evans (4″3).

RISULTATI – PRIMA SPECIALE – RALLY TURCHIA 2018

1. 4 A. MIKKELSEN 2:03.9 2. 11 C. BREEN 2:06.4 +2.5 +2.5 3. 8 O. TÄNAK 2:06.7 +0.3 +2.8 4. 5 T. NEUVILLE 2:07.0 +0.3 +3.1 5. 36 K. KAJETANOWICZ 2:07.0 +3.1 6. 32 J. KOPECKY 2:07.3 +0.3 +3.4 7. 9 E. LAPPI 2:07.4 +0.1 +3.5 8. 10 M. OSTBERG 2:07.8 +0.4 +3.9 9. 7 J. LATVALA 2:07.9 +0.1 +4.0 10. 2 E. EVANS 2:08.2 +0.3 +4.3 11. 31 P. TIDEMAND 2:08.7 +0.5 +4.8 12. 3 T. SUNINEN 2:09.2 +0.5 +5.3 13. 37 S. TEMPESTINI 2:10.9 +1.7 +7.0 14. 1 S. OGIER 2:11.4 +0.5 +7.5 15. 33 G. GREENSMITH 2:11.5 +0.1 +7.6 16. 39 C. INGRAM 2:12.6 +1.1 +8.7 17. 6 H. PADDON 2:13.5 +0.9 +9.6 18. 38 M. BOSTANCI 2:13.5 +9.6 19. 41 B. CUKUROVA 2:14.5 +1.0 +10.6 20. 34 P. HELLER 2:14.7 +0.2 +10.8 21. 42 D. FAHRI 2:14.7 +10.8 22. 21 Y. AL RAJHI 2:14.8 +0.1 +10.9 23. 81 H. SOLBERG 2:16.0 +1.2 +12.1 24. 12 K. AL QASSIMI 2:17.8 +1.8 +13.9 25. 40 Y. AVCI 2:18.8 +1.0 +14.9 26. 35 D. SALVI 2:20.0 +1.2 +16.1 27. 63 J. FRANCESCHI 2:21.7 +1.7 +17.8 28. 61 E. BERGKVIST 2:23.5 +1.8 +19.6 29. 44 E. GURAL 2:24.2 +0.7 +20.3 30. 68 B. BANAZ 2:24.4 +0.2 +20.5 31. 64 K. TORN 2:24.9 +0.5 +21.0 32. 66 C. DEVINE 2:25.2 +0.3 +21.3 33. 62 D. RADSTROM 2:27.3 +2.1 +23.4 34. 65 J. TANNERT 2:27.7 +0.4 +23.8 35. 67 E. OLDRATI 2:27.9 +0.2 +24.0 36. 84 U. CAN OZDEMIR 2:27.9 +24.0 37. 71 T. WILLIAMS 2:28.5 +0.6 +24.6 38. 43 B. MANYERA 2:28.7 +0.2 +24.8 39. 72 E. FERNANDEZ 2:29.0 +0.3 +25.1 40. 73 R. BADIU 2:30.7 +1.7 +26.8 41. 89 K. KARAMANOGLU 2:32.9 +2.2 +29.0 42. 70 D. HOLDER 2:34.0 +1.1 +30.1 43. 74 L. COOK 2:36.7 +2.7 +32.8 44. 45 G. VASSILAKIS 3:36.9 +1:00.2 +1:33.0 45. 82 B. CETINKAYA 5:29.7 +1:52.8 +3:25.8













