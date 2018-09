Prossimo turno Serie A, quarta giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv. Si riprende dopo la sosta per le Nazionali

Con la quarta giornata, in programma nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 settembre, riprenderà il campionato di Serie A, dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale in Nations League. Per quanto riguarda le big, la Juventus riceverà il Sassuolo, il Napoli affronterà la Fiorentina, l’Inter sarà di scena contro il Parma, il Milan andrà a Cagliari e la Roma ospiterà il Chievo.

Di seguito l’elenco delle partite in programma per la giornata in questione. Ricordiamo che, al momento, Sky e Dazn non hanno ancora comunicato quali partite trasmetteranno e in quale orario; nei prossimi giorni sapremo tutto su orari, anticipi, posticipi.

Giornata 4 – Domenica 16 settembre

Cagliari-Milan

Empoli-Lazio

Frosinone-Sampdoria

Genoa-Bologna

Inter-Parma

Juventus-Sassuolo

Napoli-Fiorentina

Roma-Chievo

SPAL-Atalanta

Udinese-Torino













federico.rossini@oasport.it

Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock