Prossima giornata Serie A: quando si gioca il 6° turno? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn

Turno infrasettimanale per la Serie A 2018-2019: il campionato italiano sarà impegnato tra martedì e giovedì per la sesta giornata, che inizierà con il match di grido (ma, classifica alla mano, non di cartello) tra Inter e Fiorentina. La Juventus capolista sarà impegnata in casa contro il Bologna nella giornata di mercoledì, in cui è prevista la sfida sull’asse romano-ciociaro tra Roma e Frosinone. Il giovedì vedremo in scena il match di più alta classifica del turno: SPAL-Sassuolo.

Di seguito il programma della sesta giornata di Serie A, comprensivo delle indicazioni sulla trasmissione delle partite sui canali di Sky Sport o sulla piattaforma Dazn.

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE

Ore 21 – Inter-Fiorentina – Sky

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE

Ore 19

Udinese-Lazio – Sky

Ore 21

Atalanta-Torino – Sky

Cagliari-Sampdoria – Sky

Genoa-Chievo – Sky

Juventus-Bologna – Dazn

Napoli-Parma – Dazn

Roma-Frosinone – Sky

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE

Ore 19 – Spal-Sassuolo – Sky

Ore 21 – Empoli-Milan – Dazn













