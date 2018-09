Previsioni meteo GP San Marino Misano 2018: pioggia per prove libere e qualifiche? Gara sotto il sole

Dopo non essere scesi in pista a Silverstone a causa delle condizioni critiche dell’asfalto dovute a una pioggia incessanti, i piloti della MotoGP torneranno a essere protagonisti nel weekend del 7-9 settembre quando a Misano andrà in scena il GP di San Marino. Sul tracciato romagnolo si preannuncia grande spettacolo con una lotta serrata tra Marc Marquez e le Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, senza però dimenticarsi di Valentino Rossi che sul tracciato di casa potrebbe davvero dire la sua.

I centauri dovranno comunque alzare gli occhi al cielo perché le previsioni meteo parlano di un possibile rischio pioggia per la giornata di venerdì e per la mattinata del sabato quando cioè si disputeranno le prove libere. Le probabilità di un’acquazzone variano tra il 20% e il 40% in base all’orario. Le qualifiche di sabato pomeriggio dovrebbero invece svolgersi sull’asciutto proprio come la gara di domenica, giornata in cui splenderà il sole sul circuito di Misano per un avvincente GP di San Marino, tappa del Mondiale MotoGP.













Foto: Valerio Origo