Moto2: oggi la sentenza su Fenati, che prima sarà ascoltato dal presidente FIM Vito Ippolito

Si avrà oggi, in Svizzera, la sentenza definitiva per quel che concerne la sanzione da comminare nei confronti di Romano Fenati, il pilota che, durante la gara di Misano Adriatico valevole per il GP di San Marino, ha afferrato il freno della moto di Stefano Manzi, rischiando di causare, in pieno rettilineo, un incidente dalle conseguenze catastrofiche.

L’ascolano, che nel frattempo è stato licenziato dal team Marinelli Snipers e che s’è visto rescindere anche l’accordo futuro con la MV Agusta, verrà ascoltato, prima del giudizio, dal presidente della FIM Vito Ippolito, che dovrà decidere se i due Gran Premi di stop imposti dallo steward panel del GP sammarinese siano corretti oppure se sia necessario un aumento della pena.

Oltre alla fine dei contratti in essere e in divenire, Fenati si è ritrovato privo anche della licenza FMI, a seguito della violazione dell’articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia. Il pilota marchigiano, che non era nuovo a comportamenti quantomeno dubbi sulle piste del Motomondiale, si è scusato pubblicamente con Manzi e ha dichiarato di non voler più tornare in pista, sull’onda emotiva del misfatto, dichiarando un proprio problema nel saper reggere la pressione di situazioni tanto delicate, come lo sono quelle che si verificano in pista.

La moto che fino a San Marino era di Fenati, intanto, è stata affidata a Xavi Cardelus, ventenne di Andorra che ha già sette GP all’attivo senza aver mai conquistato alcun punto.













Foto: Valerio Origo