Previsioni meteo GP Aragon 2018: weekend completamente asciutto e con temperature roventi

Le ultime tappe del Motomondiale sono state condizionate (chi più, chi meno) dalla pioggia ma ad Aragon, sede della quattordicesima gara della stagione 2018, potrebbe esserci una tregua da questo punto di vista. Le previsioni per il weekend del 21-23 settembre al Motorland di Aragon (situato ad Alcañiz, Spagna) sono positive per tutte e tre le giornate, con un cielo soleggiato e delle temperature molto alte che potrebbero anche incidere nell’andamento delle varie moto su questo tracciato.

Venerdì si partirà con i 21°C della mattinata per poi salire ad una massima di 32°C nelle prime ore del pomeriggio aragonese. Le condizioni non dovrebbero mutare nella giornata dedicata alle qualifiche delle tre classi, con una minima di 20 ed una massima di 32°C. Per l’ultima giornata del weekend, in cui si disputeranno le gare, è prevista una temperatura mediamente più alta di 2°C rispetto alle giornate precedenti con la novità di possibili forti raffiche di vento di 25-30 km/h che potrebbero arrivare nell’area del tracciato intorno alle ore 13.00 per poi aumentare di intensità col passare delle ore.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo