Polo, Europei 2018: l’Italia sfida la Germania, match fondamentale dopo le vittoria su Spagna e Austria

Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). Dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale.

Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici tedeschi che all’esordio avevano sconfitto la Svizzera.

La squadra maschile scenderà in campo alle ore 14.00 ma in precedenza (ore 12.15) debutteranno anche le donne: l’Italia difende il titolo conquistato lo scorso e incomincia il proprio cammino contro la Germania, dunque oggi ci sarà un doppio confronto diretto contro gli storici rivali. Domani poi le squadre avranno l’onore dell’udienza papale a Città del Vaticano.













Foto: FISE