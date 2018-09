Polo, Europei 2018: ITALIA IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la vittoria sulla Germania

Il polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’Italia è in finale degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B.

Delle altre tre finali giocate, l’Italia ne ha vinta una, nel 2005 ad Amsterdam, perdendo invece quelle del 1993 e del 1997. La partita che varrà il titolo continentale si giocherà domenica, ma non si conosce ancora la squadra che gli azzurri affronteranno: si giocherà infatti venerdì l’incontro decisivo del girone A, in cui il sorprendente Azerbaigian dovrà vedersela con l’Irlanda, detentrice del titolo.

Hanno esordito, nel loro campionato d’Europa, anche le donne, che, per ironia della sorte, si sono trovate di fronte proprio la Germania: stavolta il risultato è stato un netto 3 ½-11).

Nell'attesa dell'ultimo atto, il popolo del polo italiano si recherà in massa in Vaticano, ove sarà ricevuto da Papa Francesco, per poi dirigersi verso il CONI, dove una delegazione guidata dal Presidente FISE sarà ricevuta da Giovanni Malagò.













Foto: FISE

