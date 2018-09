Polo, Europei 2018: Italia-Spagna 7-5. Ottimo inizio della squadra azzurra nella rassegna continentale

L’Italia parte col piede giusto agli Europei di polo che si stanno svolgendo nel Chianti: ad inchinarsi, nell’incontro d’esordio, la Spagna, una delle formazioni più accreditate per il successo finale, che ha ceduto agli azzurri, bravi ad imporsi per 7-5. Prossima sfida domani contro l’Austria, che ha riposato nel primo turno.

Il miglior marcatore azzurro è stato Nicholas Lopes Fuentes, con tre gol, infine hanno siglato una doppietta a testa capitan Gualtiero Giori e Martin Joaquin, mentre Nicolas Joaquin è rimasto a secco. Nell’altro incontro del Gruppo B la fortissima Germania ha superato la Svizzera per 13-4 ½.

Nel Girone A invece l’Azerbaigian ha superato l’Olanda per 7-3, mentre la Francia ha battuto la Slovacchia per 5-1 ½. Al sito federale ha così commentato la vittoria degli azzurri Eduardo Menedez, coach dell’Italia: “Temevamo questo incontro perché i quattro giocatori della Spagna sono molto affiatati e nei primi due chukker il gioco non è stato facile per i nostri. Poi hanno chiuso velocemente il ‘rodaggio’ e nella parte conclusiva della partita tutto è andato molto meglio. Ora concentrazione massima per il prossimo match contro l’Austria di sabato 22“.













Foto: FISE

roberto.santangelo@oasport.it