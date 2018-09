Pentathlon, Mondiali 2018: nella staffetta maschile sarà la Corea del Sud a farla da padrona?

Dopo la staffetta femminile, che ha dato il via ufficialmente ieri ai Mondiali di pentathlon 2018 di Città del Messico, è subito tempo della prova maschile a squadre. La giornata di sabato 8 settembre, quindi, sarà dedicata alla staffetta che ci farà capire se la Corea del Sud sarà in grado di confermare i successi delle ultime due edizioni. Nel Mondiale disputato ad Il Cairo, in Egitto nel 2017, i fuoriclasse Hwang Woo-jin e Jun Woong-tae ebbero la meglio di Germania e Bielorussia, mentre dodici mesi prima, a Mosca 2016, il duo asiatico si sbarazzò di Russia e Francia.

Per questo motivo, e non solo, la Corea del Sud è la grande favorita della gara di domani, per puntare ad un tris iridato che avrebbe del sensazionale. A questo punto quali potranno essere le rivali più credibili? Le candidature sono, più o meno, sempre le solite. Si può incominciare dalle nazionali che hanno fatto compagnia ai sud-coreani sul podio di Il Cairo, per cui Germania e Bielorussia, senza dimenticare Russia e Francia che dispongono di atleti di livello e di grande esperienza per cercare la gara perfetta e iniziare con il piede giusto la kermesse centro-americana.

Come per quanto riguarda la gara femminile, non sarà al via l’Italia che, in questo appuntamento di Città del Messico 2018 ha scelto di non partecipare alle prove multiple.

