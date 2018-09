Pattinaggio artistico: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek si separano. L’annuncio su Instagram

[…] Ora però Ondrej ed io abbiamo deciso di prendere due strade diverse per il nostro prossimo futuro. Io vorrei rincorrere un’altra Olimpiade e vado quindi avanti a pattinare quotidianamente, con l’impegno solito, per presentarmi tirata a lucido all’inizio della prossima stagione agonistica […]”.

Con queste parole Valentina Marchei ufficializza lo scioglimento della coppia di pattinaggio artistico sul ghiaccio composta con Ondrej Hotarek. Dopo aver disputato quattro stagioni di altissimo livello, suggellate dalla stupenda prestazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (stabilendo il personal best nella gara a squadre e ritoccando poi il punteggio nella prova nella gara delle coppie con due esercizi sublimi, sia il corto sia il lungo, valsi il sesto posto finale) il duo che aveva colpito l’attenzione del pubblico per il loro dinamismo e le spiccate qualità interpretative ha deciso di dire basta. Per la Marchei, comunque, il progetto delle Olimpiadi di Pechino 2022 ci sarà stando al messaggio a chiosa del suo post social: “Tra un anno tutto potrebbe cambiare. Sentirete parlare di me...”. Un anno sabbatico per lei e poi si vedrà.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Pier Colombo