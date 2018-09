Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Kaunas 2018: quadruplo toeloop/triplo toeloop, Alexandra Trusova nella storia! Settima posizione per l’azzurra Lucrezia Beccari

Si è da poco conclusa la seconda giornate di gare alla Zalgiro Arena di Kaunas, questa settimana teatro dell‘Amber Cup 2018, terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo il programma corto da record di ieri, Alexandra Trusova ha cercato nuovamente di superare se stessa aprendo il suo free program pattinato sulle musiche de “Meditation” composte da Jules Messenet con il quadruplo lutz, chiamato sottoruotato dal pannello tecnico. il talento allenato da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov ha continuato la sua performance cadendo nel quadruplo toeloop, atterrandolo correttamente con successo subito dopo per la prima volta in campo femminile in combinazione con il triplo toeloop. Successivamente la Campionessa del Mondo in carica ha eseguito il doppio axel oltre che le straordinarie combinazioni triplo lutz/triplo rittberger e triplo lutz/euler/triplo salchow oltre che il triplo flip, beneficiando del bonus in quanto ultimi tre elementi del programma ottenendo nel secondo segmento di gara lo spaventoso punteggio di 146.70 suddiviso in 86.26 nel technical element e 61.44 nelle components, totalizzando 221.44.

A distanza siderale si è piazzata in seconda posizione la pattinatrice coreana Kelim Kin, protagonista di una bella rimonta dal quarto posto collezionando un programma libero caratterizzato dall’esecuzione delle ottime combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e doppio axel/triplo toeloop, realizzando correttamente gli altri elementi del programma, tutti giudicati con un buon grado di esecuzione. L’atleta di Tom Zakrajsek dunque conquistato la seconda piazza ottenendo nel programma libero 130.26 punti (72.39, 57.87) per un totale di 191.87. Buona prova anche per la terza classificata, la russa Kseniia Sinitsyna, artefice di un buon programma viziato da una caduta sulla difficile combinazione triplo lutz/triplo rittberger, valutato 120.79 punti (66.96, 55.83) per un totale di 187.91. La pattinatrice azzurra Lucrezia Beccari ha concluso la gara in settima posizione pattinando un notevole free program sulle note di “Phantom Thread” di Johnny Greenwood, iniziando molto bene la sua performance grazie alla corretta esecuzione dei salti singoli triplo lutz, triplo rittberger, triplo toeloop, doppio axel e triplo flip, commettendo degli errori nella seconda parte di gara perdendo le combinazioni a causa delle cadute nel triplo lutz e nel triplo salchow (aperto a metà rotazione dopo aver eseguito il triplo flip e l’euler). L’atleta di Franca Bianconi ha comunque ottenuto il buon punteggio di 94.92 (46.34, 50.58) guadagnando 149.41 nel punteggio totale.

Nel pomeriggio si è anche svolta la rhythm dance della danza sul ghiaccio che vede saldamente al comando la coppia russa formata da Arina Ushakova-Maxim Nekrasov, autori di un’ottima prova valutata 67.73 punti (35.71, 31.92), seguiti dagli americani Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik, in seconda posizione con 63.40 (34.03, 29.37). Più incerta sarà nella giornata di domani la lotta per il gradino più basso del podio con la coppia ucraina Darya Popova-Volodymyr Byelikov al momento al terzo posto con 58.09 (30.77, 27.32) seguiti da un ampio gruppo composto da Yana Buga-Georgy Pokhilyuk (Azerbaijan, 56.37), Oona Brown-Gage Brown (Stati Uniti, 55.47), Ashlynne Stairs-Elliott Graham (Canada, 55.35) e Ekaterina Andreeva-Ivan Desyaton (Russia, 54.03). Esordio nel circuito positivo per la nuova coppia azzurra formata da Francesca Righi e Aleksei Dubrovin, provvisoriamente in nona posizione con 48.53

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating