Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Canada 2018: Petr Gumennik si impone nel singolo maschile. Tripletta russa nelle coppie di artistico

È calato il sipario alla Minoru Arenas, impianto sportivo della città canadese di Richmond in questi giorni teatro della quarta tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo una gara caratterizzata da continui colpi di scena, il russo Petr Gummenik ha conquistato il gradino più alto del podio nel singolo maschile; quarto dopo il primo segmento di gara, l’atleta allenato da Veronika Daineko è stato protagonista di un buon programma libero in cui ha aperto la performance con l’esecuzione della combinazione triplo axel/triplo rittberger e con il triplo axel singolo, atterrando come ultimi tre elementi (beneficiando dunque del bonus) triplo lutz/triplo toeloop, triplo flip/doppio rittberger/doppio rittberger e il triplo lutz singolo che, insieme alle trottole e alla serie di passi (oltre che a un buon riscontro sulle componenti del programma) hanno permesso al pattinatore di ottenere nel segmento 150.35 (79.21, 71.14) guadagnando 220.04 punti totali.

Al secondo posto si è piazzato l’americano Tomoki Hiwatashi, artefice di una prova in cui ha eseguito correttamente la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop e il triplo axel, eseguendo nuovamente quest’ultimo elemento con uno step out che non gli ha concesso di poter completare la combinazione, ricevendo dunque la chiamata di ripetizione dal pannello tecnico; l’atleta americano ha così perso il primato conquistato dopo lo short classificandosi in seconda posizione finale con 136.43 nel segmento (65.87, 70.56) per 213.24 punti. Ottima terza posizione con 199.14 per il talento francese Adam Siao Him Fa, protagonista di un bel programma libero valutato 133.29 (70.07, 64.22) in cui ha realizzato, tra i vari elementi, una buona combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, un triplo axel e un triplo flip presentato come ultimo salto. Gara negativa per il vincitore della tappa di Bratislava Stephen Gogolev, quinto nella classifica finale con 187.67 dopo un programma libero marchiato da tre cadute, rispettivamente nel quadruplo lutz di apertura, nel quadruplo salchow e nel triplo lutz.

Nelle coppie di artistico la classifica è rimasta immutata nel segmento più lungo di gara con la tripletta russa formata da Anastasia Mishina-Aleksander Galliamov (primi classificati con 187.71) seguiti da Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov (secondi con 178.18) e Daria Kvartalova-Alexei Sviatchenko (terzi con 144.32).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO

Foto: ISU Figure Skating (Facebook Official)