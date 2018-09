Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Canada 2018: Anna Shcherbakova e Tomoki Hiwatashi al comando dopo lo short della specialità del singolo.

La Minoru Arenas di Richmond (Canada) sta ospitando questo fine settimana la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019.

Nella prima giornata di gare protagonista è stata la pattinatrice russa Anna Shcherbakova, nuovamente in prima posizione dopo lo short esattamente come già accaduto in occasione del primo appuntamento di Bratislava. a differenza di quanto successo nel corso della tappa slovacca però, la pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze ha eseguito un programma leggermente inferiore dal punto di vista tecnico, viziando la performance con una caduta nel triplo rittberger in combinazione con il triplo lutz. Nonostante questo errore l’atleta si è piazzata comunque in cima alla classifica ottenendo un punteggio di 65.07 (36.26, 29.81). A distanza di poco meno di un punto si è piazzata in seconda posizione momentanea la compagna di nazionale Anastasia Tarakanova, autrice di un programma pattinato senza sbavature in cui ha realizzato (con un un buon riscontro nel GOE) il triplo flip, il doppio axel e la combinazione triplo lutz/doppio toeloop, conquistando 64.56 (36.30, 28.26) e staccando di quattro lunghezze la coreana Jihun To, al terzo posto provvisorio con 60.74 (34.98, 26.06). Quindicesima posto con 40.11 (21.71, 19.40) per l’azzurra Marina Piredda.

Nel singolo maschile lo statunitense Tomoki Hiwatashi si è portato al comando della classifica pattinando un buon programma corto, caratterizzato dalla corretta esecuzione del triplo flip e della combinazione triplo lutz/triplo toeloop (inserita come ultimo elemento di salto), sporcando leggermente l’arrivo del triplo axel; il pattinatore di Christine Krall si è così imposto sugli avversari ottenendo nel segmento 76.81 (42.02, 34.79), distanziando di un punto il nipponico Yuma Kagiyama, protagonista di un buon programma valutato 75.60 (42.76, 32.74). Leggermente più distante il padrone di casa Iliya Kovler, al terzo posto con 72.16 (39.85, 32.31). Nel programma libero però la situazione potrebbe cambiare con l’assalto al podio del talentuoso pattinatore canadese Stephen Gogolev, in attuale settima posizione dopo un programma al di sotto delle sue possibilità (caduta nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop e arrivo non preciso nel triplo axel) ma capace, come abbiamo visto nella tappa di Bratislava, di eseguire la bellezza di tre salti quadrupli differenti nel programma libero.

Nella danza la coppia canadese Marjorie Lajoie-Zachary Laga si è piazzata saldamente in prima posizione dopo la Rhythm Dance conquistando 65.57 punti davanti alle due coppie russe Ksenia Konkina-Alexander Vakhnov (secondi con 60.34) e Polina Iavanenko-Daniil Karpow (59.02)

CLASSIFICA JUNIOR SHORT INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA JUNIOR SHORT INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA JUNIOR RHYTH DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating (Facebook Official)