Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2018: trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata

Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre.

Nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti sinistro combinato con volta esterna, l’Otto boccola indietro destra e il contro tre avanti sinistro combinato con controvolta interna. I pattinatori Junior hanno invece affrontato la Contro volta esterna avanti combinati con contro tre e controvolta interna, l’otto boccola avanti sinistra e l’otto doppio tre avanti destro.

In categoria Senior Alessio Gangi si è laureato Campione d’ Europa conquistando 167.900 punti, staccando di sei lunghezze il tedesco Tim Jendricke, medaglia d’argento con 161.600. Decisamente più lontano l’altro atleta tedesco in gara, Aaron Wunder, medaglia di bronzo 156.000 davanti al nostro Emanuele Marelli, in quarta posizione finale con 139.400. In campo femminile ha trionfato nettamente Lina Goncharenko (Germania), autrice di tre esercizi valutati complessivamente 173.00 punti. La Campionessa Nazionale in carica Elena Donadelli ha conquistato la prima medaglia d’argento in categoria Senior grazie a una prova da 166.00, staccando di undici punti Chiara Trentini, medaglia di bronzo con 155.400; non lontana l’ultima atleta italiana in gara, Chiara Mattei, al quarto posto con 153.500.

Dopo una gara giocata sul filo dei centesimi, l’atleta azzurro Davide Arminchiardi ha trionfato in categoria Junior conquistando 156.600 punti, riuscendo a soffiare il titolo al vicinissimo tedesco Marc Brokelmann, medaglia d’argento con 154.400; bronzo per l’altro italiano Matteo Fabris (150.00). Nelle femmine successo con 158.700 per Alina De Silva (Germania) seguita dalle azzurre Desireè Cocchi (medaglia d’argento con 153.500) e Ludovica Riccardo (medaglia di bronzo con 152.500).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Raniero Corbelletti