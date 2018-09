Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2018: i risultati della seconda giornata. Micoli Zangoli al comando dopo lo short, Rachele Campagnol avanti in Solo Dance.

L’ Escola Secundaria da Lagoa, impianto sportivo nell’isola portoghese di São Miguel (Azzorre), sta ospitando questa settimana il Campionato Europeo di pattinaggio artistico a rotelle.

In una seconda giornata di gare caratterizzata dall’esecuzione dei programmi brevi, in categoria Senior femminile l’azzurra Micol Zangoli si è portata saldamente al comando della classifica pattinando un programma pulito valutato 125.400 punti, staccando di otto lunghezze Michela Cima, al secondo posto provvisorio con 117.10, la quale nel secondo segmento di gara dovrà difendersi dagli attacchi della pattinatrice portoghese Daniela Sardinha, in terza posizione con 116.00. Non lontana l’ultima atleta azzurra in gara, Francesca Neri, in quinta posizione con 113.400 alle spalle della spagnola Carla Erich Sole, al quarto posto grazie al sistema dei piazzamenti. Nelle coppie di artistico Alessandro Fratalocchi e Alessia Gambardella, nonostante un programma viziato da alcune sbavature sul salto lanciato sulla trottola, si sono piazzati in prima posizione con 85.400 davanti ai francesi Thomas Picard-Camelia Cherifi (secondi con 81.300) e agli spagnoli Artur Balague Gueil-Elizenda Prat Celma (terzi con 72.800).

In Solo Dance Rachele Campagnol ha confermato tutta la sua forza con la style, già premiata con il primo posto nel segmento ai Campionati Nazionali di Folgaria. La pattinatrice veneziana, con il punteggio di 127.900 si trova momentaneamente al comando di una classifica cortissima che vede la portoghese Anna Walgolde al secondo posto con 127.200 e Anna Remondini in terza con 126.100. Più staccata Camilla Barguino, all’esordio in categoria Senior, quarta con 118.800. Spettacolo eccezionale in campo maschile con la performance strabiliante del pattinatore padrone di casa Ricardo Pinto, autore di un programma velocissimo premiato dalla giuria con ben due 10.0 (da parte del giudice portoghese e tedesco) nel contenuto artistico. Il Campione Mondiale in carica ha ottenuto un totale di 96.900, scavando un piccolo solco sul compagno di squadra Pedro Walgode, in seconda posizione con 92.100. Momentaneamente terzo l’azzurro Andrea Bassi con 90.300. Buona prova anche per i due atleti italiani in gara Massimiliano Antonelli e Luca Rossetti, rispettivamente al quinto e al sesto posto.

In categoria Junior scontro al vertice per Cecilia Marocchi, prima dopo lo short con 119.800, autrice di una bella prova valutata dalla giuria con un picchi di 9.3 nel contenuto artistico; l’azzurra nel programma libero dovrà difendersi dalla spagnola Nadia Iglesias De Salvador, vicinissima in seconda posizione con 119.900 davanti alla più lontana Laura Mezzatesta, al terzo posto provvisorio con 107.600. In campo maschile qualche problema per i nostri pattinatori Danilo Gelao e Donato Mariano Mariziliano, rispettivamente in quinta e settima posizione, protagonisti di una performance al di sotto delle loro possibilità. Nonostante un primo segmento di gara non irresistibile, i pattinatori hanno tutte le carte in regola per recuperare punti preziosi cercando di agganciare con il programma lbero il podio, in questo momento occupato dal portoghese Diogo Claveiro (primo con 122.900), dal tedesco Tim Schubert (secondo con 115.200) e dallo spagnolo Javier Martinez Garcia Picher (terzo con 112.800). Nella danza la coppia portoghese formata da Francisco Silva e Beatriz Sousa si è portata al comando della classifica ottenendo una valutazione di 83.700 davanti alla coppia azzurra Daniele Cavallini-Martina Bonera, al secondo posto provvisorio con 79.200; a causa di una penalità dovuta a una caduta, Nicholas Masiero e Francesca Serminio si sono piazzati in terza posizione provvisoria con 77.600.

Foto: Raniero Corbelletti