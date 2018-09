Pallanuoto, qualificazioni Champions League 2018-2019: Sport Management-Tbilisi 14-3. Buona la prima dei Mastini

Parte la rincorsa della BPM Sport Management alla fase a gironi della Champions League di pallanuoto: a Bravos, in Romania, fino a domenica di disputa il Girone A del primo turno delle qualificazioni ed oggi i Mastini hanno battuto per 14-3 i georgiani del Tbilisi. Partita senza storia, chiusa già a metà gara, mentre capitan Stefano Luongo cala il poker.

Nel primo quarto basta 1’10” alla compagine italiana per rompere il ghiaccio: in superiorità numerica arriva la marcatura di Stefano Dolce, che concede il bis dopo un minuto esatto. A metà tempo arriva il 3-0 firmato da Luongo, che scava il primo solco. Dopo otto minuti senza reti, a metà secondo periodo si iscrive al tabellino dei marcatori Giuseppe Valentino, e. dopo pochi secondi Stefano Luongo firma la doppietta personale. A 3″ dalla sirena di metà gara arriva il gol di Giacomo Casasola che manda tutti all’intervallo con il punteggio tennistico di 6-0.

Nella terza frazione Fondelli sigla la doppietta andando in rete a 5’51” ed a 4’36” dalla conclusione, infine a 3’16” anche Giuseppe Valentino mette a referto la seconda realizzazione personale per il 9-0 con il quale si arriva all’ultimo break. Nel quarto periodo va subito in rete Lorenzo Bruni, imitato poco dopo da Cristiano Mirarchi, poi si interrompe l’imbattibilità di Gianmarco Nicosia dopo 27’50”, per effetto della rete di Khvicha Jakhaia. Ospiti ancora a segno con Guram Kutchuashvili, poi ancora stefano Luongo va in gol per il 12-3. I georgiani rispondono con la rete di Zurab Rurua, ma nell’ultimo minuto prima Andrea Fondelli, poi Stefano Luongo, fissano il punteggio sul 14-3 finale.













Foto: Comunicato Stampa BPM Sport Management

