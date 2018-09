Pallanuoto, qualificazioni Champions League 2018-2019: Sport Management-Dynamo Lviv 22-8. Mastini a punteggio pieno dopo tre sfide

Prosegue di gran carriera la rincorsa della BPM Sport Management alla fase a gironi della Champions League di pallanuoto: a Bravos, in Romania, fino a domenica si disputa il Girone A del primo turno delle qualificazioni ed oggi i Mastini hanno battuto per 22-8 gli ucraini della Dynamo Lviv nel terzo match del raggruppamento. Partita equilibrata soltanto nel primo quarto, poi gli italiani hanno dilagato già nel secondo periodo.

Si è partiti infatti con un sorprendente 2-2 dopo i primi otto minuti, nei quali gli ucraini hanno sfruttato entrambe le superiorità numeriche concesse dalla BPM. Nel secondo periodo però non c’è stata storia, con i Mastini che hanno azzannato gli avversari e li hanno sommersi sotto nove reti, arrivando a metà gara in vantaggio per 11-3.

Il terzo quarto ha mostrato una BPM ancora affamata, che ha imposto agli avversari un altro parziale pesante, chiuso per 6-1, arrivando all’ultimo intervallo sul 17-4. Nell‘ultima frazione la formazione italiana ha concesso qualcosa in difesa e gli ucraini sono andati in rete per ben quattro volte. Il parziale però è andato ancora a favore dei Mastini (5-4), che hanno chiuso la contesa sul 22-8.

Mattatore della gara Luca Damonte, autore di 5 reti, mentre una tripletta a testa viene messa a referto da Stefano Luongo, Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce. Da segnalare, infine, un rigore parato da Gianmarco Nicosia al collega Nestor Babskyi. Tra gli ospiti tripletta per Volodymyr Voitenko.













Foto: Comunicato Stampa BPM Sport Management

roberto.santangelo@oasport.it