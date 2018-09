Pallanuoto, primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019: Savona-Marsiglia 4-12. Finisce il sogno europeo dei liguri

Prosegue il brutto avvio di stagione del Savona che, dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, vede terminare subito anche il percorso nell’Euro Cup di pallanuoto. Nonostante il primo turno preliminare sia stato giocato dai liguri davanti al pubblico di casa, decisiva è stata l’odierna sconfitta patita per 4-12 al cospetto dei transalpini del Marsiglia.

Inizio da incubo per i padroni di casa, che non riescono a trovare la via del gol e vedono gli avversari scappar via sin da subito: il primo quarto finisce 0-3, a metà gara i francesi sono avanti addirittura 0-5. Le cose non migliorano nella terza frazione, con i francesi che dilagano e volano 0-8.

Dopo 19’25” di digiuno arriva la prima rete del Savona con Novara, poi il Marsiglia ritocca il massimo vantaggio portandosi sull’1-10. Nel finale di tempo arriva la doppietta di Milakovic, uno su rigore, che manda le squadre all’ultimo intervallo sul 3-10. Negli ultimi otto minuti i francesi arrotondano il punteggio e chiudono 4-12, ponendo fine ai sogni europei del Savona.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it