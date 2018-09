Serie A, Bologna-Udinese 2-1: gol vittoria di Orsolini all’82’

Il Bologna ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nel lunch match della settima giornata della Serie A 2017-2018 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara i felsinei hanno conquistato la seconda vittoria stagionale e salgono a 7 punti stazionando a metà classifica, a un solo punto di distacco dai friulani.

La prima occasione è per i padroni di casa al 29′ con Mattiello che entra in area dopo un’azione dirompente, batti e ribatti con la palla che finisce a Santader ma Stryger è bravo a respingere sulla linea. Al 32′ l’Udinese va in vantaggio con Pussetto che intercetta un bel taglio di De Paul, si libera di Krejici e batte Skorupski in uscita. Il Bologna reagisce con orgoglio e al 42′ pareggia grazie a Stander che, servito da Svanberg, tira un missile sotto la traversa da dentro l’area. Ripresa poco palpitante e priva di particolari sussulti ma il Bologna non demorde e all’82 trova il gol vittoria con Orsolini: Mattiello insiste sulla destra, crossa in mezzo e il compagno non delude le aspettative.