Pallanuoto, primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019: Primorac-Ortigia 9-5. I siracusani domani si giocano la qualificazione

La seconda giornata del primo turno preliminare dell’Euro Cup di pallanuoto non sorride all’Ortigia: i siracusani sono stati battuti per 9-5 dai montenegrini del Primorac, e domani si giocheranno la qualificazione contro i padroni di casa greci dell’Ydraikos. Siciliani indietro nel punteggio sin dal via e mai in grado di rientrare in partita.

Partenza sprint dei montenegrini, che si sono portati subito sul 2-0, mentre l’Ortigia ha mosso il tabellino con l’uomo in più dopo quasi 5′. Il Primorac però ha subito ristabilito le distanze, andando al primo intervallo sul 3-1. Nel secondo quarto i siciliani sono rientrati sul -1, ma poi i montenegrini hanno schiacciato sull’acceleratore trovando sue gol in un minuto, salendo così 5-2. Due rigori, uno per parte, hanno mandato le squadre al riposo sul 6-3.

Nella seconda parte di gara la squadra siracusana non ha sfruttato diverse superiorità e così a fine terzo quarto è stato ancora il Primorac a passare: all’ultima sirena punteggio sull’8-4. Ultimi otto minuti in controllo per i montenegrini, che chiudono la sfida sul 9-5 e possono festeggiare così il passaggio del turno.













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

