Volley femminile, Mondiali 2018: il calendario delle partite dell’Italia. Date, programma, orari e tv

L’Italia ha fatto il proprio esordio nei Mondiali di volley femminile spazzando via con un convincente 3-0 la Bulgaria: a Sapporo ci attendono ora altre quattro battaglie per staccare il pass per la seconda fase. In Giappone infatti le azzurre affronteranno nell’ordine Canada, Cuba, Turchia e Cina.

Dopo la sfida con le nordamericane ci sarà un giorno di riposo, poi arriverà l’ultimo trittico di sfide, dove, in un crescendo rossiniano, le partite saranno sempre più ostiche. Non bisogna dimenticare poi, che in caso di qualificazione le azzurre saranno inserite nella Pool con USA e Russia.

Di seguito il calendario completo delle rimanenti partite dell’Italia e le varie date in cui le azzurre giocheranno gli altri incontri della prima fase. Tutte le sfide saranno trasmesse su RaiSport+HD, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

06.40 Italia vs Canada

MARTEDI’ 2 OTTOBRE:

06.40 Italia vs Cuba

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

06.40 Italia vs Turchia

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina