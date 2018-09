Pallanuoto femminile, Europa Cup 2019: sorteggiati i gironi. Le avversarie del Setterosa. Programma, orari e tv

Assieme ai gironi dell’Europa Cup 2019 maschile, sono stati sorteggiati anche quelli della sua controparte femminile. Così come il torneo maschile, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un inizio di percorso verso Tokyo 2020, dal momento che il percorso è lo stesso: in quattro si qualificano per la World League, dove la prima staccherà il pass olimpico.

La struttura dell’Europa Cup femminile è un po’ diversa da quella maschile, perché ci sono nove squadre suddivise in due gironi, uno da cinque e uno da quattro, con le migliori tre che avranno accesso alle Final Six, in programma dal 28 al 31 marzo. Non solo: è già noto che la prima di ciascun girone accederà direttamente in semifinale, mentre seconde e terze dovranno giocare i quarti.

Veniamo all’Italia: il Setterosa è capitato nel girone da quattro, con Francia, Olanda e Ungheria. L’esordio ci sarà il 6 novembre in terra olandese, con chiusura il 5 marzo in Ungheria.

Questo il commento di Fabio Conti, il commissario tecnico delle azzurre: “Le grandi squadre si sono suddivise nei due gironi equamente. Noi abbiamo ripreso il lavoro dello scorso anno e l’obiettivo saranno i mondiali in Corea della prossima estate. Queste partite invernali serviranno per implementare il gruppo senza starvolgerlo però. L’Europeo ha detto che non siamo in seconda fila tra le big e che la differenza è minima. Contro l’Olanda campionessa d’Europa abbiamo pareggiato, con la Grecia seconda perso di un gol, questo significa che dobbiamo esser concentrati su quello che stiamo facendo continuare su questa strada e cercare di giocare sempre per vincere“.

Questi i due gironi usciti dall’urna di Losanna:

Girone A: Russia, Spagna, Romania, Grecia, Israele

Girone B: Francia, Olanda, Ungheria, Italia

Di seguito il programma completo delle partite dell’Italia, di cui copertura televisiva e orari dovranno essere definiti nelle prossime settimane:

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

Olanda-Italia

MARTEDI’ 4 DICEMBRE

Italia-Ungheria

MARTEDI’ 18 DICEMBRE

Francia-Italia

MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019

Italia-Olanda

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019

Italia-Francia

MARTEDI’ 5 MARZO 2019

Ungheria-Italia













federico.rossini@oasport.it

Credits: katacarix / Shutterstock