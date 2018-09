Pallanuoto, Coppa Italia 2018-2019: i risultati della seconda giornata. Definiti ammessi alla Final Eight ed accoppiamenti dei quarti di finale

E’ andata in archivio la prima fase della Coppa Italia di pallanuoto: delineate le altre sei qualificate alla Final Eight, in programma dall’8 al 10 marzo 2019, alla quale erano già ammesse di diritto Pro Recco e Brescia, finaliste della scorsa edizione. Passano dal Girone A Sport Management e Posillipo, dal Girone B Ortigia e Lazio, e dal Girone C Napoli e Bogliasco.

Nel Girone A, che ieri aveva giocato già due giornate, oggi la Sport Management ha legittimato il primato battendo 19-9 il Quinto, mentre il Posillipo ha chiuso al secondo posto battendo il Catania 11-7. Nel Girone B l’Ortigia ha dominato chiudendo a punteggio pieno dopo aver vinto contro la Roma per 11-9 e la Florentia per 9-5, mentre a strappare il pass per la Final Eight è stata la Lazio, che ha prima impattato per 12-12 con la Florentia e poi ha battuto la Roma nel derby decisivo per la qualificazione 8-5. Nel Girone C il Napoli ha conquistato il primo posto battendo il Savona per 8-3, mentre il Bogliasco, dopo aver superato proprio il Napoli per 9-7, ha strappato il secondo posto pareggiando per 10-10 con il Trieste, che in precedenza aveva battuto il Savona per 10-4.

Di seguito le classifiche finali dei raggruppamenti:

Girone A: Sport Management 9, Posillipo 6, Quinto 3, Catania 0.

Girone B: Ortigia 9, Lazio 4, Roma 3, Florentia 1.

Girone C: Napoli 6, Bogliasco 5, Trieste 4, Savona 1.

Final Eight

Accoppiamenti quarti di finale (8 marzo 2019)

Pro Recco-Posillipo

Brescia-Lazio

Sport Management-Bogliasco

Napoli-Ortigia













Foto: Comunicato BPM Sport Management

