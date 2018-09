Pallanuoto, Coppa Italia 2018-2019: dodici squadre per sei posti. Già alla Final Eight Pro Recco e Brescia

Dodici squadre per sei posti: la stagione della pallanuoto italiana prende il via tra domani e sabato con la prima fase di Coppa Italia, alla quale prendono parte 12 delle 14 squadre della Serie A1, poiché Pro Recco e Brescia sono già qualificate alla Final Eight in programma dall’8 al 10 marzo 2019.

Le rimanenti dodici squadre sono state divise in tre raggruppamenti che si giocheranno a Genova, Bogliasco e Roma: nel Girone A sono inserite Quinto, Catania, Posillipo e Sport Management, mentre nel Girone B si sfideranno Roma, Lazio, Florentia ed Ortigia, infine nel Gruppo C ci saranno Bogliasco, Savona, Napoli e Trieste.

Il primo gruppo giocherà due giornate al venerdì, mentre gli altri due ne giocheranno due al sabato: le prime due di ogni raggruppamento passeranno alla Finale Eight, della quale sono già stati delineati gli accoppiamenti dei quarti di finale. La vincitrice del Girone A sfiderà la seconda del Girone C, mentre le altre due prime si sfideranno tra loro. Nelle altre sfide Brescia attenderà la seconda del Girone B e Pro Recco incontrerà la seconda del Girone A.













Foto: Renzo Brico

