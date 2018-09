Pallanuoto, Coppa Italia 2018-2019: i risultati della prima giornata. Domani le qualificate alla Final Eight

Va in archivio la prima giornata della prima fase della Coppa Italia di pallanuoto: nel Girone A giocate quattro gare, solo due invece nei Gironi B e C. Domani la conclusione con le restanti sfide che andranno a delineare i quarti di finale della Final Eight in programma dall’8 al 10 marzo 2019.

Nel Girone A Sport Management perfetta: battute il Posillipo 14-5 ed il Catania 19-10. Posillipo batte Quinto 14-10 e prenota i quarti di finale contro la Pro Recco, approfittando anche dell’inatteso stop del Catania, battuto 9-10 dal Quinto. Nel Girone B Ortigia batte la Lazio 8-6, mentre la Roma batte la Florentia 12-7, infine nel Girone C Napoli batte Trieste 8-4, mentre l’unico pareggio di giornata è quello tra Savona e Bogliasco, che chiudono 6-6.

Di seguito le classifiche dopo le gare odierne:

Girone A: Sport Management 6, Quinto e Posillipo 3, Catania 0.

Girone B: Ortigia e Roma 3, Florentia e Lazio 0.

Girone C: Napoli 3, Bogliasco e Savona 1, Trieste 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it