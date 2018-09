Pallanuoto, Champions League 2018-2019: quattro su quattro per la Sport Management

Quattro su quattro: la BPM Sport Management vola nel turno preliminare della Champions League di pallanuoto 2018-2019. A Brasov (Romania) i Mastini vincono ancora, battendo per 12-2 la formazione turca dell’Enka Sport Istanbul. Ennesimo successo netto, qualificazione ovviamente già arrivata aritmeticamente: domani l’ultimo incontro per chiudere in testa il girone.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT 12 – ENKA SPORT ISTANBUL 2

PARZIALI: 3-0; 1-1; 4-0; 4-1.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte 2, Alesiani , Fondelli 3, Di Somma 1, Rosanò, Bruni, Mirarchi 1, Luongo 3, Casasola, Valentino 2, Nicosia. All.: Marco Baldineti.

ENKA SPORT ISTANBUL: Sezer, Buric, Yildiz, Acar, ERgin, Akan, Duzenli, Gurdenli, Isik, Kolomvos 2, Kahraman, Yalcin 1, Onkul. All.: Emre Veri.

ARBITRI: Stefanovic (Srb); Galkin (Rus).

NOTE: Spettatori: 90 circa. Superiorità numeriche: BPM Sport Management 4/9; Enka Sport Istanbul 1/9. Uscito per limite di falli: nessuno.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Comunicato stampa BPM Sport Management