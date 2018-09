Pallanuoto, Champions League 2018-2019: cinque su cinque, Sport Management si aggiudica il girone

Un vero e proprio trionfo quello della BPM Sport Management in quel di Brasov. In terra rumena i Mastini trovano un fantastico cinque vittorie su cinque nel turno preliminare di Champions League e si aggiudicano il proprio girone. L’ultima sfida è stata vinta con i padroni di casa del Corona Sportul Brasov per 11-7.

Le parole di Marco Baldineti dopo l’incontro: “Un’altra ottima gara dove abbiamo alternato difesa pressing e difesa a zona. Devo dire che è stata un po’ un esperimento che non avevamo mai provato, ma è andata abbastanza bene. Bene i due portieri che hanno fatto due tempi a testa mantenendo entrambe un livello molto alto. In generale hanno giocato tutti tranne Fondelli che abbiamo tenuto precauzionalmente a riposo. L’analisi di questi quattro giorni è molto positiva, perché torniamo a casa con cinque vittorie e dopo aver giocato una buona pallanuoto. Sono soddisfatto ora però ci sarà da vedere come saremo per il secondo turno, ma sono convinto che faremo bene anche lì”.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT 11

CORONA SPORTUL BRASOV 7

PARZIALI: 2-1; 4-2; 4-2; 1-2.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Dolce, Damonte 5, Alesiani 1, Fondelli, Di Somma 1, Rosanò, Bruni 1, Mirarchi, Luongo 3, Casasola, Valentino, Nicosia. All.: Marco Baldineti.

CORONA SPORTUL BRASOV: Moraru, Jerkovic 2, Georgescu 3 (2R), Simion, IAnc, Lutescu, Tamppa, Vlasceanu, Cretu, Oanta, Stan, Balakirev 2, Slemov. All.: Georgescu.

ARBITRI: Gomez (Esp); Uhlig (Ger).

NOTE: Spettatori: 170 circa. Superiorità numeriche: BPM Sport Management 1/4; Corona Sportul Brasov: 3/9 + 2rig. Uscito per limite di falli: Valentino (Bpm) nel quarto tempo.

Foto: Comunicato Stampa Sport Management