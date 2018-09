Pallamano, Serie A maschile: vincono Bolzano e Trieste, male Fasano e Pressano

Seconda giornata di gare per la Serie A di pallamano maschile, che ha visto anche questa settimana scontri interessanti e moltissime sorprese. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati.

Iniziamo dalla fine, ovvero dal posticipo tra la Acqua&Sapone Fasano e Trieste, vinto a sorpresa dai giuliani 29-28. Per i campioni d’Italia si tratta del primo ko stagionale, arrivato anche per via dell’assenza del portiere titolare Vito Fovio, mentre non bastano le magie di Umberto Bronzo e Victor Andres Donoso.

Tutto facile per il Bolzano, che grazie alle 9 reti di Dean Turkovic piega 32-26 una Ego Handball Siena cui non bastano i 10 centri di Jakub Nelson, mentre il Conversano soffre tantissimo a Bressanone, andando sotto di 5 nel secondo tempo, acciuffando poi un pareggio insperato allo scadere per 27-27.

Ritorno al Pala Savena macchiato con una sconfitta per il Bologna, che cede 23-21 al Gaeta, alla prima vittoria stagionale, con la Metelli Cologne che si porta in vetta alla classifica, piegando 21-18 il Merano.

Secondo ko stagionale per un Pressano lontano dalle aspettative, che crolla 29-26 al Pala Tacca di Cassano Magnago, mentre chiude il quadro l’inaspettato ko del Fondi, che tra le mura amiche si fa sorprendere da un rivitalizzato Cingoli, vittorioso 27-26 di misura.

I risultati della 2^ giornata:

Posticipo: Trieste-Acqua&Sapone Fasano 29-28

La classifica aggiornata:

Metelli Cologne 4 pti, Bolzano 4, Cassano Magnago 4, MFoods Carburex Gaeta 4, Alperia Merano 4, Conversano 3, Acqua & Sapone Junior Fasano 2, Trieste 2, Cingoli 2, Banca Popolare di Fondi 1, Ego Siena 1, Brixen 1, Pressano 0, Bologna United 0

Foto: FIGH