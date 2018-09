Pallamano, Serie A maschile: Bolzano pareggia, Conversano aggancia la vetta

Quarta giornata di gare per la Serie A di pallamano maschile, che si è aperta subito con il pirotecnico pareggio del Bolzano al Pala Gasteiner contro la MFoods Carburex Gaeta. I laziali restano avanti per tutta la partita, fino allo scadere, quando un tiro franco di Dean Turkovic consente agli altoatesini di rimanere imbattuti, nel 26-26 finale.

Ad approfittare del mezzo passo falso dei bolzanini è il Conversano, corsaro a Cingoli per 32-26, grazie anche alle 8 reti di un Ardian Iballi finalmente determinante con 8 gol. Al Chiarbola anche Trieste vince e convince, superando 30-27 il Bologna, con le 16 reti del tandem Jan Rodjkovic-Bozidar Lekovic, equamente distribuite.

Primo successo stagionale per il Fondi, che trascinato dai 10 centri di Giovanni Nardin sconfigge 31-24 la Metelli Cologne, con la giornata domenicale aperta dalla clamorosa sconfitta della Junior Fasano al Pala Tacca di Cassano Magnago. Per gli amaranto si tratta di una vittoria molto importante, mentre i campioni d’Italia in carica è ormai piena emergenza, a seguito della terza sconfitta in quattro partite. Chiude il quadro il pareggio tra Pressano e Siena al Pala Mens Sana per 29-29.

I risultati di giornata:

sabato 29 settembre

domenica 30 settembre

ORARIO PARTITA LIVE RISULTATO MATCH REPORT h 16.30 Cassano Magnago – Acqua & Sapone Junior Fasano Guarda 26-23 h 17.15 Ego Siena – Pressano Guarda 29-29

Foto: FIGH

