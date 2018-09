Pallamano, Serie A maschile 2018/19: Fasano parte col piede giusto, male Bologna

E’ partito questo fine settimana il campionato 2017/2018 della Serie A di pallamano maschile, che come al solito ha riservato molto spettacolo, grazie anche al ritorno al girone unico a 14 squadre, per una formula molto più emozionante e ricca di scontri d’alta classifica.

Iniziamo il nostro recap dai campioni in carica dell’Acqua&Sapone Fasano, capaci di sconfiggere 32-24 il Brixen, grazie alle 7 reti del neo-acquisto Umberto Bronzo, giovanissimo e già decisivo nella massima categoria. Due punti importanti anche per il Conversano, giustiziere 22-19 del Trieste, mentre frana pericolosamente il Bologna, piegato 24-13 da una Metelli Cologne che si candida al ruolo di sorpresa.

Il match più emozionante è stato però sicuramente quello tra la Ego Siena e Fondi, finito 30-30, in una gara in cui il brasiliano Andrè Alves Leal è risultato decisivo per i laziali, siglando 11 reti.

Tutto facile per il Cassano Magnago, che trascinato dalle 8 realizzazioni di Alessio Moretti si è imposto 32-23 su un Cingoli che ha sofferto tremendamente la partenza di Stefano Arcieri, volato al Bolzano, con l’Alperia Merano vittoriosa 26-25 su un Gaeta molto interessante in ottica futura.

Nel posticipo, facile successo del Bolzano sul Pressano, per 26-21, in una gara controllata dall’inizio alla fine, che ha segnato una prova di grande valore per gli altoatesini.

I risultati e i marcatori della 1^ giornata:

h 17:00 MFoods Carburex Gaeta – Alperia Merano 25-26 Download PDF h 18:00 Cingoli – Cassano Magnago 23-32 Download PDF h 18:30 Ego Siena – HC Banca Popolare di Fondi 30-30 Download PDF h 19:00 Conversano – Trieste 22-19 Download PDF h 19:00 Acqua & Sapone Fasano – Bressanone 32-24 Download PDF h 20:30 Metelli Cologne – Bologna United 24-13 Download PDF

Foto: FIGH