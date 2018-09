Ordine d’arrivo F1, GP Singapore 2018: risultato e classifica della gara. Lewis Hamilton domina, Vettel terzo

Lewis Hamilton ha vinto il GP Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri e ha vinto una gara fondamentale in ottica campionato: ora il Campione del Mondo ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel in classifica generale e ha piazzato un allungo fondamentale nella corsa verso il titolo iridato. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle anche di Max Verstappen al volante della Red Bull. Quinto Kimi Raikkonen in una gara con poco spettacolo e poche emozioni.

GP SINGAPORE 2018: ORDINE D’ARRIVO E RISULTATO GARA

1. Hamilton (Mercedes)

2. Verstappen (Red Bull)

3. Vettel (Ferrari)

4. Bottas (Mercedes)

5. Raikkonen (Ferrari)

6. Ricciardo (Red Bull)

7. Alonso (McLaren)

8. Sainz (Renault)

9. Leclerc (Sauber)

10. Hulkenberg (Renault)

11. Ericsson (Sauber)

12. Vandoorne (McLaren)

13. Grosjean (Haas)

14. Gasly (Toro Rosso)

15. Stroll (Williams)

16. Hartley (Toro Rosso)

17. Perez (Force India)

18. Magnussen (Haas)

19. Sirotkin (Williams)

20. Ocon (Force India)













