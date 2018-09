Olimpiadi 2032, le due Coree annunciano che si candideranno insieme per l’assegnazione dei Giochi

Dopo il primo tentativo di disgelo tra le due Coree in occasione dei Giochi Olimpici Invernali che si sono disputati a Pyeongchang (Corea del Sud) lo scorso febbraio, il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un e quello della Corea del Sud Moon Jae-in hanno annunciato l’intenzione di collaborare per una candidatura congiunta per ospitare i Giochi Olimpici Estivi del 2032.

L’idea era nell’aria da diversi giorni ed ha trovato conferma nella dichiarazione congiunta dei due in seguito ad un summit avvenuto nelle ultime ore. “L’era senza guerra fra le due Coree è iniziata – ha dichiarato Kim Jong Un – Il mondo vedrà come questa nazione divisa costruirà un nuovo futuro da sola” . Nel comunicato ufficiale viene inoltre spiegato che i due paesi hanno accettato di partecipare insieme a concorsi internazionali tra cui i Giochi Olimpici del 2020 a Tokyo.

Ricordiamo che il continente asiatico, dopo le Olimpiadi invernali del 2018 in Corea del Sud, ospiterà anche le prossime due edizioni dei Giochi Olimpici, nel 2020 a Tokyo (estivi) e nel 2022 a Pechino (Cina).