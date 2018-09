Nuoto: Gabriele Detti torna ad allenarsi dopo l’infortunio alla spalla

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Dopo il lungo stop causato dall’infortunio alla spalla che gli ha fatto perdere tutta la stagione europea, Gabriele Detti torna ad allenarsi in acqua in vista dei prossimi Mondiali in vasca corta, che si terranno a Hangzhou, in Cina, dal 7 all’11 dicembre.

L’azzurro si fece male alla vigilia della Coppa del Mondo dello scorso anno: i guai che lo hanno perseguitato nel corso del tempo lo hanno costretto a saltare gli Europei di Glasgow, nonostante una buona dose di sforzi per evitare di doversi assentare dall’appuntamento scozzese.

Al termine del primo allenamento svolto ieri, Detti ha postato un’eloquente storia su Instagram: “Primo andato“, oltre a una foto la cui didascalia recita “Carichissimo! Che la stagione abbia ufficialmente inizio!“.

Oltre a Detti, è tornata ad allenarsi a Roma anche Margherita Panziera, che proprio a Glasgow si è laureata campionessa d’Europa nei 200 dorso.













Foto: Gian Maria D’Alberto / Lapresse