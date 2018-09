Nuoto di fondo, World Series Chun’An 2018: Gregorio Paltrinieri è terzo nella 10 km in Cina

Gregorio Paltrinieri e le acque libere forniscono risposte importanti. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, dedito in quest’annata anche al nuoto di fondo, dopo aver ottenuto un quinto posto nella prima tappa delle World Series a Doha (marzo), ha centrato una brillante terza piazza nelle acque del famoso lago artificiale Qiandao, nel penultimo round di quest’anno in Cina a Chun’An

L’azzurro con il crono di 1h56’35″3 è stato battuto al fotofinish dall’inglese Jack Burnell, argento continentale nel 2016 (1h56’34″8), e dal tedesco Rob Frederick Muffells (1h56’34″9). Il carpigiano, comunque, può ritenersi soddisfatto avendo preceduto nientepopodimeno che il campione olimpico Ferry Weertman (1h56’36″8), in quarta piazza. Un riscontro, quindi, che parla chiaro sulle attitudini del nostro nuotatore, in crescendo in questa specialità. L’obiettivo a Cinque Cerchi, forte di questi riscontri, potrebbe rafforzarsi.

Per quanto concerne gli altri italiani, Simone Ruffini si è classificato in sesta posizione in 1h56’38″8 ed è ottavo Matteo Furlan (1h56’39″5), che si era distinto nell’ultima rassegna continentale a Glasgow giungendo terzo nella 25 km.













Foto: Diego Gasperoni