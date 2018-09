Nuoto di fondo, World Series 2018: Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida, in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia

Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il successo alle Universiadi e il quarto posto in Coppa Len lo scorso anno. Greg punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove vorrà centrare la doppietta in vasca ed essere estremamente competitivo anche nella 10 km.

Gli allenamenti dell’allievo di Stefano Morini stanno procedendo spediti al Centro Federale di Ostia, la gara di Chun’An (Cina) è in programma domenica 16 settembre quando in gara con Paltrinieri ci saranno anche Rachele Bruni, Matteo Furlan, Simone Ruffini. Lo stesso Ruffini e la Bruni sono secondi nelle classifiche generali guidate dall’olandese Ferry Weertman e dalla brasiliana Ana Marcela Cunha.













Foto: shutterstock_1144071800