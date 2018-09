Nuoto, Coppa del Mondo Eindhoven 2018: record del mondo di Morozov nei 100 misti, superba Wang nei 400 sl nella prima giornata

Fuochi d’artificio nella terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto 2018 ad Eindhoven (Olanda). Nella piscina da 25 metri olandese tempi sensazionali hanno estasiato il pubblico presente, segno che gli “Squali” della vasca sono già pronti ad azzannare la loro preda in vista della rassegna iridata (vasca corta) ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre.

Si sa, quando si parla di darsi in acqua nei 25 metri, i 100 misti sono un mix di acrobazia e velocità. In quella che è un’arte, il russo Vladimir Morozov ha posto il suo marchio, realizzando il record del mondo della distanza (50″26), migliorando di 4 centesimi il limite che gli apparteneva (ottenuto il 30 agosto 2016 a Berlino). Morozov ha preceduto piuttosto nettamente il giapponese Daiya Seto (51″40), molto forte nelle specialità più lunghe dei misti, e l’astro nascente statunitense Michael Andrew (51″76).

Dalla Cina con furore. Non è un modo per scimmiottare un’opera filmica di una certa importanza ma è difficile descrivere diversamente quanto fatto dalle 16enne, made in China, Jianjiahe Wang in Olanda. La dominatrice del mezzofondo dello stile libero ai Giochi Asiatici 2018 a Giacarta (vittorie nei 400, 800 e 1500 stile libero) ha lasciato a bocca aperta tutti quest’oggi nelle sedici vasche. La giovanissima cinese infatti ha prevalso con il crono di 3’54″63 a 11 centesimi dal primato del mondo di Mireia Belmonte Garcia. Una nuotata bellissima e potente quella della classe 2002 orientale che vuol essere una candidatura di successo ai prossimi Mondiali 2018 in casa. Simona Quadarella e le altre interessate sono avvisate. Alle spalle dell’inafferrabile Wang, troviamo la statunitense Leah Smith (4’01″31) e la russa Anna Egorova (4’04″65).

Rimanendo sempre sul versante femminile, Katinka Hosszu e Yuliya Efimova si sono messe in particolare evidenza. La fuoriclasse ungherese ha centrato il bersaglio grosso nei 100 misti (57″44) e nei 200 farfalla (2’02″87) con tempi notevoli, certificando che l’estate difficile è ormai alle spalle. Efimova che, invece, nei 200 rana ha dato un saggio delle sue eccezionali capacità vincendo con il crono di 2’15″62, a poco più di un secondo dal primato mondiale dell’americana Rebecca Soni (2’14″57). Russa che ha battuto la connazionale Vitalina Simonova (2’19″65) e la spagnola Jessica Vall (2’20″06). Si è presa poi una grande soddisfazione Ranomi Kromowidjojo nei 50 stile libero. L’orange, nella piscina di casa, si è messa alle spalle (23″26) il missile svedese Sarah Sjoestroem (23″67), facendo valere le sue eccezioni qualità in vasca corta. Terza piazza per l’altra tulipana Femke Heemskerk (23″77).

Nei 400 stile libero uomini il campione olimpico di Rio 2016 Mack Horton è apparso in buona condizione. L’aussie ha centrato il successo con il tempo di 3’39″52, unico ad abbattere la barriera dei 3’40”, davanti all’americano Blake Pieroni (3’41″79) e al tedesco Poul Zellmann (3’43″50). Morozov, dopo lo show dei misti, ha fatto suoi anche i 50 sl in 20″69 facendo meglio del sudafricano Bradley Tandy (21″19) e del citato Pieroni (21″34). Altro campione di una certa levatura ad esibirsi ad Eindhoven è stato Chad Le Clos che nei 100 farfalla ha dominato la scena in 49″56 precedendo il brasiliano Nicholas Santos (50″22) e il francese Mehdy Metella (50″31).

A completare il quadro, i successi dei 200 dorso uomini dell’australiano Mitchell Larkin (1’49″75), bravissimo a piegare al termine di uno stupendo confronto il nipponico Ryosuke Irie (1’50″15), della brasiliana Etiene Medeiros (26″07) nei 50 dorso donne, abilissima a mettersi dietro al tocco la Kromowidjojo (26″10) e l’altra olandese Kira Toussaint (26″13), e del russo Kirill Prigoda nei 100 rana (56″88), davanti al connazionale Anton Chupkov (57″01) e al verdeoro Felipe Lima (57″14).













Foto: katacarix / Shutterstock.com