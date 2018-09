Nuoto, Coppa del Mondo Eindhoven 2018: Katinka Hosszu e Sarah Sjoestroem in evidenza nella seconda giornata di gare

Seconda giornata di gare nella terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto ad Eindhoven (Olanda). Nella piscina da 25 metri olandese tanti gli spunti interessanti che vale la pena raccontare.

Iniziamo dei 400 misti donne vinti dalla lady di ferro Katinka Hosszu. L’ungherese si è imposta con il crono di 4’25″15 precedendo la giapponese Yui Ohashi (4’27″42), la migliore del 2018 in vasca lunga in questa specialità. Terzo posto invece per la cinese Min Zhou (4’30″26). Rimanendo del settore femminile, doppia vittoria della svedese Sarah Sjoestroem. La scandinava ha centrato il bersaglio grosso nei 200 stile libero donne vinti in 1’52″25 piegando la resistenza della padrona di casa Femke Heemskerk (1’52″98) e della cinese Jianjiahe Wang (1’53″40), in grande spolvero ieri nei 400 stile libero. Sjoestroem che si è ripetuta nei 50 farfalla donne (24″61), prendendosi la rivincita nei confronti della tulipana Ranomi Kromowidjojo (24″67), capace nel primo giorno di batterla nei 50 stile libero. Sull’ultimo gradino del podio troviamo la statunitense Kelsi Dahlia (25″14).

Dopo aver siglato il record del mondo dei 100 misti uomini, il russo Vladimir Morozov ha ottenuto un’altra vittoria quest’oggi nei 100 stile libero (45″69), unico ad infrangere la barriera dei 46″. In seconda piazza si è classificato lo statunitense Blake Pieroni (46″45) e in terza l’altro russo Vladislav Grinev (46″58). Grande tempo del giapponese Daiya Seto nei 200 misti uomini, vinti con il tempo di 1’51″09 (primato della Coppa del Mondo) a precedere l’altro nipponico (specialista del dorso) Ryosuke Irie (1’55″61) e il russo Kirill Prigoda (1’55″71). Nella velocità del dorso maschile a segno invece l’australiano Mitchell Larkin (23″34), battendo proprio Morozov (23″42) e l’atleta del Sol Levante Kosuke Matsui (23″57).

Successo mai in discussione dell’azero Maksym Shemberev che ha toccato per primo la piastra nei 1500 stile libero uomini con il tempo di 14’45″17, mettendosi alle spalle il cinese Ziao Qiu (14’58″08) e il tedesco Poul Zellmann (14’59″01). Spettacolo nei 100 dorso donne dove l’americana Kathleen Baker ha fatto valere il suo peso nella specialità aggiudicandosi la gara in 55″91, battendo di un soffio l’australiana Emily Seebohm (56″07) e la Hosszu (56″32), campionessa olimpica di questa distanza. Nei 50 rana uomini Felipe Lima ha festeggiato con l’ottimo crono di 25″92, battendo lo sloveno Peter Stevens (26″10) e il russo Prigoda (26″30).

A completamento di questo day-2 la russa Yuliya Efimova (1’03″41) ha avuto la meglio nel confronto sui 100 rana donne della primatista del mondo in vasca corta Alia Atkinson (1’03″74) mentre solito show del sudafricano Chad Le Clos nei suoi 200 farfalla (1’51″09), rimontando alla grande negli ultimi 50 metri rispetto al giapponese Yuya Yajima (1’51″87). Infine successo dell’Olanda nella 4×50 stile libero mista (1’29″90) davanti agli Stati Uniti (1’30″88) e alla Russia (1’31″96).













