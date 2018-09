Nuoto, Filippo Magnini investito da una macchina: “Passava col rosso. Ora sto bene”. Polso ingessato

Che spavento per Filippo Magnini che oggi è stato investito da una macchina mentre si trovava in sella alla sua moto. La vettura è passata col semaforo rosso e l’ex Campione del Mondo dei 100 metri stile libero se l’è vista davvero brutta ma per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Il pesarese è stato portato in un pronto soccorso a Milano dove è stato medicato al braccio sinistro (polso ingessato, riscontrati dei dolori lombari). L’ex nuotatore, ritiratosi lo scorso anno dall’attività agonistica, l’ha comunque presa con ironia come traspare dal suo profilo Instagram e ora si prepara ad affrontare il Tna che il prossimo 15 ottobre dovrà giudicare la richiesta di squalifica avanzata dalla Procura Nado.













Foto: Federico Rostagno / Shutterstock.com