Nations League calcio 2019, le partite di oggi: orari e come vederle in tv. Inghilterra-Spagna su Canale 5!

Sabato 8 settembre particolarmente ricco per la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio. La prima giornata della Serie A si completa con due incontri davvero imperdibili: si incomincia alle ore 18.00 con Svizzera-Islanda, poi alle ore 20.45 lo spettacolo di Inghilterra-Spagna, un vero e proprio big match da seguire minuto dopo minuto. In campo però anche le serie minori con la Bosnia che farà visita all’Irlanda del Nord, l’Ungheria ospite in Finlandia, l’Estonia che affronta la Grecia in casa, San Marino chiamata al difficile compito in Bielorussia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi sabato 8 settembre valide per la Nations League 2018-2019 di calcio. Il big match tra Inghilterra e Spagna sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

SABATO 8 SETTEMBRE:

15.00 Irlanda del Nord-Bosnia (League B)

18.00 Svizzera-Islanda (League A)

18.00 Finlandia-Ungheria (League C)

18.00 Bielorussia-San Marino (League D)

20.45 Inghilterra-Spagna (League A), diretta tv su Canale 5

20.45 Estonia-Grecia (League C)

20.45 Lussemburgo-Moldavia (League D)













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com