Nations League calcio 2018: come vederla in tv? Il palinsesto completo e le partite dell’Italia

La Nations League 2018-2019 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Mediaset e sui canali Rai. Le reti del Biscione manderanno in onda le partite che non riguardano l’Italia, il network pubblico si occuperà invece di tutti gli incontri dell’Italia nella neonata competizione organizzata dalla UEFA: fase preliminare tra settembre e novembre 2018 (quattro partite per ogni squadra), poi Final Four a giugno 2019 con le migliori quattro squadre che si daranno battaglia per la conquista del trofeo.

Tutti gli appassionati potranno dunque gustarsi i migliori match in diretta, gratis e in chiaro, sulle reti principali e più importanti. Mediaset punterà sulle straniere dopo gli eccellenti risultati ottenuti con i Mondiali 2018, la Rai come sempre sarà la casa degli azzurri che dovranno risorgere in questa competizione dopo aver mancato la qualificazione alla rassegna iridata. Di seguito il calendario completo della Nations League 2018-2019, il programma dettagliato con gli orari di tutte le partite e il palinsesto completo.

GRUPPO 1:

6 settembre, ore 20.45: Germania-Francia

9 settembre, ore 20.45: Francia-Olanda

13 ottobre, ore 20.45: Olanda-Germania

16 ottobre, ore 20.45: Francia-Germania

16 novembre, ore 20.45: Olanda-Francia

19 novembre, ore 20.45: Germania-Olanda

GRUPPO 2:

8 settembre, ore 20.45: Svizzera-Islanda

11 settembre, ore 20.45: Islanda-Belgio

12 ottobre, ore 20.45: Belgio-Svizzera

15 ottobre, ore 20.45: Islanda-Svizzera

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

18 novembre, ore 20.45: Svizzera-Belgio

GRUPPO 3:

7 settembre, ore 20.45: Italia-Polonia

10 settembre, ore 20.45: Portogallo-Italia

11 ottobre, ore 20.45: Polonia-Portogallo

14 ottobre, ore 20.45: Polonia-Italia

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia

GRUPPO 4:

8 settembre, ore 20.45: Inghilterra-Spagna

11 settembre, ore 20.45: Spagna-Croazia

12 ottobre, ore 20.45: Croazia-Inghilterra

15 ottobre, ore 20.45: Spagna-Inghilterra

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

18 novembre, ore 20.45: Inghilterra-Croazia

SEMIFINALI:

5 giugno, orario da definire: Semifinale 1

6 giugno, orario da definire: Semifinale 2

FINALI:

9 giugno, orario da definire: Finale per il terzo posto

9 giugno, orario da definire: Finale Nations League 2019 di calcio

COME VEDERE LA NATIONS LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Tutte le altre partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Mediaset (le prime due giornata prevedono ben quattro incontri su Canale 5), in diretta streaming sul sito di Mediaset.













Foto: Gianfranco Carozza