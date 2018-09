Nations League 2019, quando gioca l’Italia le prossime partite? Date, programma, orari e tv

Dopo aver pareggiato con la Polonia a Bologna e aver affrontato il Portogallo a Lisbona, l’Italia è già alla metà del proprio percorso nella fase preliminare della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. La nostra Nazionale tornerà in campo domenica 14 ottobre per affrontare la Polonia in trasferta mentre l’ultimo match è in programma sabato 17 novembre contro il Portogallo allo Stadio San Siro di Milano: gli azzurri sono ancora in corsa per il primo posto nel girone che vale la qualificazione alla Final Four del torneo ma bisognerà inevitabilmente alzare il tiro.

Di seguito il calendario completo, tutte le date e gli orari delle prossime partite dell’Italia nella Nations League 2018-2019 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com